NBA》不只搶一眉哥 沃神曝神祕球隊連鵜鶘二哥都想要

鵜鶘看板球星」A.戴維斯拋出「賣我」後引發軒然大波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘看板球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）拋出「賣我」後引發軒然大波，也爆發各隊搶人大戰，而NBA交易大限即將邁入最後倒數一週，而《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今卻透露，有神祕球隊不只想搶一眉哥，連鵜鶘另一名核心控衛也想一起打包帶走。

招牌球星A.戴維斯請求交易，聯盟各隊普遍認為鵜鶘會就此決定徹底重建，加上鵜鶘高層近期曾致電各隊，詢問陣中另一位核心控衛J.哈勒戴（Jrue Holiday）的交易價值。不過據沃神報導，鵜鶘其實並無意交易J.哈勒戴，只是想衡量他的實力，沃神也指出有消息人士透露，鵜鶘高層非常喜歡哈勒戴，也樂見他為球隊繼續付出。

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哈勒戴自從2013年被七六人交易到鵜鶘，就和戴維斯聯手至今，原本在2013年夏天成為自由球員，可以選擇加入溜馬或是獨行俠，但最後5年1.25億美元合約續留紐奧良。

「他就是那種無私奉獻的球員，」鵜鶘主帥詹崔（Alvin Gentry）之前受訪談到哈勒戴時說道，「他不要發聲來證明自己是球隊領袖，他也不是那樣的人，不過大家都願意跟隨他，他現在就是全神貫注、全力以赴來幫助球隊贏球。」

本季狀態不錯的哈勒戴，52場出賽平均上場36.8分鐘，目前場均21.2分和4.9籃板都繳出生涯新高，助攻跟抄截也都追平個人最佳紀錄，是聯盟中少數攻守兼備的球員之一。

鵜鶘表明並無交易球隊二哥哈勒戴的意願。（資料照，美聯社）

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