NBA》浪花兄弟同台破局 K湯不參加三分球大賽

K湯今年不會參加三分球大賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽週末即將到來，但本屆三分球大賽確定少一位球星風采，美媒報導勇士射手K.湯普森（Klay Thompson）已向記者透露，今年不會參加三分球大賽。

今年由夏洛特擔任明星賽主辦城市，柯瑞（Stephen Curry）將與弟弟小柯瑞（Seth Curry）一起參加三分球大賽，拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）也已經公開嗆聲，預言自己會打敗柯瑞兄弟檔，贏得三分球大賽冠軍。

請繼續往下閱讀...

但根據《Yahoo Sports》記者Chris Haynes消息，勇士射手K.湯普森已經確定不會參加今年的三分球大賽，因此無法看到「柯瑞兄弟」與「浪花兄弟」同台較勁的風采。

今年確定不參加之前，K.湯普森已經連4年參加三分球大賽，2016年拿下生涯第一座三分球大賽冠軍，上月12場出賽外線手感火燙，單月三分球命中率高達47.5％。根據《NBC Sports》消息，國王後衛希爾德（Buddy Hield）將會收到三分球大賽參賽邀請。

K湯曾在2016年拿下三分球大賽冠軍。（資料照，法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/