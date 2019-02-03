NBA》起床後全身痠痛 詹姆斯今對勇士不會出賽

詹姆斯將缺席今天作客勇士之戰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前因傷缺陣17場，前天首度歸隊就打了40分鐘，今天作客勇士賽前，總教練華頓（Luke Walton）宣布詹姆斯不會上場。

去年耶誕節大戰對勇士，詹姆斯意外拉傷大腿內收肌，隨後連續缺陣17場，為生涯缺陣最長場次，前天對快艇歸隊先發，是詹姆斯傷後首度出賽，他打滿40分鐘，助湖人在延長賽拿下勝利，但場上跑動速度尚未回到最佳狀態。

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詹姆斯賽後表示，他自覺狀況已經回復八成，但今天作客勇士賽前，總教練華頓宣布，由於體能調整因素，詹姆斯此役不會出賽，透露詹姆斯今天起床的時候，覺得身體相當痠痛。

另一方面，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則說，射手K.湯普森（Klay Thompson）今天會歸隊出賽。勇士上役在主場不敵七六人，K.湯普森因為生病缺陣，隔天也無法參加練球，今天主場對湖人賽前仍被列在逐日觀察名單。

勇士射手K湯今歸隊。（資料照，USA TODAY Sports）

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