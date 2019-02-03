NBA》林書豪上場時間驟降 推特關注交易大限

林書豪昨日上場時間驟降。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹昨天兵敗鹽湖城，輸給爵士吞下二連敗，台裔控衛林書豪上場時間從本季平均的20分鐘突然驟降，昨只上場11分鐘，是自12月5日以來最少，但他仍把握機會繳出5分1籃板0失誤，表現中規中矩，不少人認為這是交易的前奏。

針對此現象，美國FantasyPros網站報導，隨著老鷹傷兵群歸隊，林書豪的地位逐漸式微。國王隨隊記者Jason Anderson今天在推特上透露，老鷹在交易截止日之前的政策，依然是保持球隊陣容年輕化，並且持續有興趣與國王隊進行交易，而他們感興趣的對象就是林書豪。

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雖然林書豪在接受美媒《The Athletic》訪問提到，對於交易話題，「有統計數據顯示，人們煩惱的事情有90%都不會發生，我不想成為那種每天都在擔心的人。」不過他也在1日發表推特，打上眼睛的emoji符號，並tag「NBA交易大限」，表示靜觀其變。今天上午11點，老鷹將背靠背客場挑戰太陽隊。

A league source tells me the @ATLHawks' primary objective ahead of the #NBA trade deadline is to "stay young" and "keep the books clean." The Hawks remain an attractive trading partner for the @SacramentoKings, who have reportedly shown interest in backup point guard Jeremy Lin. — Jason Anderson （@JandersonSacBee） 2 February 2019

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