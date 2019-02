NBA》林書豪上場時間驟降 推特關注交易大限

林書豪昨日上場時間驟降。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕老鷹昨天兵敗鹽湖城,輸給爵士吞下二連敗,台裔控衛林書豪上場時間從本季平均的20分鐘突然驟降,昨只上場11分鐘,是自12月5日以來最少,但他仍把握機會繳出5分1籃板0失誤,表現中規中矩,不少人認為這是交易的前奏。

針對此現象,美國FantasyPros網站報導,隨著老鷹傷兵群歸隊,林書豪的地位逐漸式微。國王隨隊記者Jason Anderson今天在推特上透露,老鷹在交易截止日之前的政策,依然是保持球隊陣容年輕化,並且持續有興趣與國王隊進行交易,而他們感興趣的對象就是林書豪。

雖然林書豪在接受美媒《The Athletic》訪問提到,對於交易話題,「有統計數據顯示,人們煩惱的事情有90%都不會發生,我不想成為那種每天都在擔心的人。」不過他也在1日發表推特,打上眼睛的emoji符號,並tag「NBA交易大限」,表示靜觀其變。今天上午11點,老鷹將背靠背客場挑戰太陽隊。

A league source tells me the @ATLHawks' primary objective ahead of the #NBA trade deadline is to "stay young" and "keep the books clean." The Hawks remain an attractive trading partner for the @SacramentoKings, who have reportedly shown interest in backup point guard Jeremy Lin.