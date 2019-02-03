NBA》史上第7人！ 東契奇不滿20歲生涯得分破千

東契奇在20歲生日前，達成NBA生涯千分得分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今作客騎士人手短缺，但19歲新星東契奇（Luka Doncic）轟下全場最多35分，不僅追平本季個人新高，也締造多項難得紀錄，率獨行俠以111：98帶走勝利。

由於前天的7人交易，獨行俠今天僅10位球員可以上場，在場邊有多面家鄉國旗的應援下，東契奇一夫當關帶頭衝，首節就進帳18分，成為史上第7位在20歲前得分破千的球員，他將在本月28日迎接20歲生日。

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今天也是東契奇生涯在NBA第50場出賽，首節得分開張後，東契奇成為聯盟史上第2位在生涯前50場出賽，達成1000分、340籃板、260助攻的球員，第1位是是曾經達成單季平均大三元的「大O」名人堂球星羅伯森（Oscar Robertson）。

總計東契奇今天上場33分鐘，攻下35分追平本季個人紀錄，另有11籃板6助攻1抄截，不滿20歲、單季第7次單場得超過30分，在聯盟歷史僅次詹姆斯（LeBron James）和安東尼（Carmelo Anthony）。

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