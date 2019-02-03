NBA》字母哥17罰全中砍37分 公鹿擊退巫師奪三連勝

亞德托昆波17罰全中。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕字母哥再度發威！亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天生涯新高17罰全中，全場砍37分、10籃板，加上B.羅培茲（Brook Lopez）21分、米德爾頓（Khris Middleton）外線火力加持，公鹿今以131：115擊敗巫師。

開賽公鹿就打得相當強勢，亞德托昆波頻頻切入灌籃，外線又有米德爾頓、B.羅培茲，多點開花，第一節結束公鹿就握有12分領先。次節公鹿仍延續火燙手感，亞德托昆波罰球命中率百分百，上半場結束公鹿有23分領先，提前預約勝利。

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亞德托昆波砍下37分、10籃板，有17次罰球機會是生涯新高，B.羅培茲貢獻21分、6籃板，米德爾頓飆進4顆三分球共拿下20分、7籃板、6助攻。直得一提的是，公鹿今天有4人站上罰球線，尤其亞德托昆波共有17次罰球機會，4人命中率皆百分百，全隊24罰全中。

巫師部分，畢爾（Bradley Beal）繳24分，J.格林（Jeff Green）貢獻20分，歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）也有18分，雖然也有6人得分上雙，不過平均得分仍較低，三分球命中數也少了公鹿7顆。

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