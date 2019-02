NBA》魯長老發威砍39分 快艇驚奇逆轉秀寫隊史紀錄（影音）

L.威廉斯(中)全場狂轟39分,領軍上演不可思議逆轉秀。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕快艇今做客出戰活塞,上半場打完還以18分落後,沒想到決勝節快艇卻大爆發,陣中最佳第六人「魯長老」L.威廉斯(Lou Williams)一人就豪取18分,轟下全場最高的39分,帶領球隊上演不可思議25分的瘋狂大逆轉,締造隊史例行賽最大逆轉分數紀錄,最終以111:101擊敗活塞。

此役剛開賽活塞就打得相當強勢,全隊在首節就飆進9顆三分球,打出一波40:22攻勢取得領先,次節快艇還再找手感,不過總算成功壓制住活塞的進攻砲火,凍結兩隊分數差距。

易籃後,快艇板凳大爆發,靠著L.威廉斯的好手感,第三節打完追到僅剩11分落後。而決勝節快艇更是內外開花,開起追分模式,在最後3分36秒先打出13:2的攻勢將比分追成91:91後,雖後再打出一波16:5的小高潮,提前讓比賽進入垃圾時間,最終快艇就在末節上演「逆轉秀」以111:101踢館活塞。

快艇創下隊史最大比分差的逆轉秀,賽後隊友興奮緊抱L.威廉斯。(法新社)

L.威廉斯今天一枝獨秀,全場豪取39分9助攻3籃板,哈瑞爾(Montrezl Harrell)正常輸出16分7籃板,M.史考特(Mike Scott)今則貢獻15分4籃板,吉爾吉斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)14分7籃板5助攻另有3抄截,馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)則貢獻10分10籃板的「雙十」成績單。

