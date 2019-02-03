NBA》魯長老發威砍39分 快艇驚奇逆轉秀寫隊史紀錄（影音）

L.威廉斯（中）全場狂轟39分，領軍上演不可思議逆轉秀。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今做客出戰活塞，上半場打完還以18分落後，沒想到決勝節快艇卻大爆發，陣中最佳第六人「魯長老」L.威廉斯（Lou Williams）一人就豪取18分，轟下全場最高的39分，帶領球隊上演不可思議25分的瘋狂大逆轉，締造隊史例行賽最大逆轉分數紀錄，最終以111：101擊敗活塞。

此役剛開賽活塞就打得相當強勢，全隊在首節就飆進9顆三分球，打出一波40：22攻勢取得領先，次節快艇還再找手感，不過總算成功壓制住活塞的進攻砲火，凍結兩隊分數差距。

請繼續往下閱讀...

易籃後，快艇板凳大爆發，靠著L.威廉斯的好手感，第三節打完追到僅剩11分落後。而決勝節快艇更是內外開花，開起追分模式，在最後3分36秒先打出13：2的攻勢將比分追成91：91後，雖後再打出一波16：5的小高潮，提前讓比賽進入垃圾時間，最終快艇就在末節上演「逆轉秀」以111：101踢館活塞。

快艇創下隊史最大比分差的逆轉秀，賽後隊友興奮緊抱L.威廉斯。（法新社）

L.威廉斯今天一枝獨秀，全場豪取39分9助攻3籃板，哈瑞爾（Montrezl Harrell）正常輸出16分7籃板，M.史考特（Mike Scott）今則貢獻15分4籃板，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）14分7籃板5助攻另有3抄截，馬里亞諾維奇（Boban Marjanovic）則貢獻10分10籃板的「雙十」成績單。

16 PTS in the 4th, 37 total for Lou Will and the @LAClippers have taken the lead!#ClipperNation 107#DetroitBasketball 99



https://t.co/Bq24jKOTFm pic.twitter.com/4Wn876eydu — NBA （@NBA） February 3, 2019

活塞隊則由單場砍進5顆三分球拿下29分7助攻的R.傑克森（Reggie Jackson）最為亮眼，葛瑞芬（Blake Griffin）繳出24分11籃板6助攻，布拉克（Reggie Bullock）三分球5投5中也有19分4籃板。



還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/