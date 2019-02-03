日職》 王柏融過年不想家 錯過恰恰退休大喊可惜

日本火腿鬥士隊在美國移地訓練，新入隊的台灣好手王柏融（右）與翻譯蕭一傑（左）。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融目前在美國亞歷桑納隨日本火腿隊春訓，由於今年轉戰日職，正好錯過從小的偶像彭政閔今年引退球季，讓他直呼好可惜。

火腿隊主力球員1日起在亞歷桑納響尾蛇的春訓基地展開移地訓練、13日回日本沖繩進行第2階段，備戰3月29日的開幕戰。王柏融今年春節要在美國度過，會不會想家？問他是否想家，王柏融笑說「：目前還好，現階段最重要是專注在自己的工作。」

請繼續往下閱讀...

至於今年是中職看板球星彭政閔的引退球季，巔峰時期單季打擊率.391，是台灣本土首位挑戰「四割男」打者，王柏融則成為中職史上首位四割男，彭政閔締造打擊王三連霸時，王柏融還在讀國小。

王柏融接受《中央社》採訪表示：「有點可惜。他是台灣棒球界重要的指標人物，也是很多人小時候的偶像，包括我自己也是把他當作偶像。很可惜，他還可以再打下去。」

王柏融無緣同場向前輩彭政閔致敬，直呼可惜。 （中央社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/