NBA》柯瑞前8投皆墨 末節回神連拿10分率隊打趴湖人

柯瑞前三節手感冰凍，末節回神領軍擊敗湖人。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部龍頭勇士今天主場出賽，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）揮別前三節手感冰凍問題，末節回神，加上卡森斯（DeMarcus Cousins）、伊古達拉（Andre Iguodala）挺身而出，衛冕軍以115：101大勝少了「大帝」詹姆斯（LeBron James）坐鎮的湖人。

柯瑞前役27次出手、命中14球，包括10顆三分球，轟進41分、6助攻，完成本季第4次、生涯第13度單場砍進雙位數三分球紀錄，想不到今天卻是手感冷冰冰，前8次出手未進，包括三分球5投皆墨。

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柯瑞末節用切入上籃首次開張後，隨即砍進2顆三分球，一口氣進帳10分，率隊鎖定勝局，他全場斬獲14分、4籃板及2助攻。

事實上，勇士第三節一度攻、守皆當機，不僅把領先位置讓給湖人，最多還落後10分，有效拉抬氣勢就是卡森斯（DeMarcus Cousins），剩下5分28秒用一記暴扣把庫茲馬（Kyle Kuzma）撞倒在地，還買到犯規並霸氣怒瞪對手，率隊以一波15：5攻勢，帶著領先進入末節。

K.湯普森（Klay Thompson）此仗表現最佳，攻下28分，杜蘭特（Kevin Durant）挹注21分、11助攻及5籃板，伊古達拉三分球4投3中，拿到17分，卡森斯繳出18分、10籃板，傷癒復出首張「雙十」成績單。

詹姆斯因太久沒比賽，前役又奮戰40分鐘，導致全身酸痛此仗高掛免戰牌。英葛蘭（Brandon Ingram）20分、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）12分、庫茲馬13分、史岱芬森（Lance Stephenson）10分，主控朗度（Rajon Rondo）12分、11助攻及8籃板，無奈末節欠缺關鍵人物，黯然在客場吞敗。

湖人英葛蘭（左）砍下20分。（美聯社）

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