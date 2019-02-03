NBA》就柯瑞不行？ 東契奇重現哈登「迷蹤步」過關（影音）

Luka's got the James Harden stepback in his arsenal now ... #MFFL pic.twitter.com/Jxl9WOXqMC — NBA TV （@NBATV） 2019年2月3日

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠19歲東契奇（Luka Doncic）今對騎士轟下35分，成為史上第7位不滿20歲、生涯得分破千的球員，首節一顆後撤步三分球，神似火箭球星哈登（James Harden），引起網友熱議。

哈登日前曾因投進疑似走步的「迷蹤步」三分球，成為討論焦點，許多網友戲稱這類有走步嫌疑的步法為「哈登步」，聯盟後來公布裁判報告承認誤判，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）曾試圖重現「哈登步」，被吹違例收場。

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今天作客騎士的比賽，東契奇在首節砍進招牌後撤步三分球，但踩的步伐神似「哈登步」，而裁判並未響哨，東契奇這顆三分球，隨即在推特上轉傳，網友笑回：「東契奇學會哈登步了！」「哈登可以、東契奇也可以！」，也有網友為柯瑞抱不平，直呼「為何就柯瑞不行」。

哈登與東契奇。（資料照，美聯社）

柯瑞日前被吹走步違例，比出哈登背號13號。（資料照，USA TODAY Sports）

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