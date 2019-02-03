網球》大坂直美害羞認愛！ 理想型是大谷翔平

大谷翔平以及大坂直美。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大坂直美在澳網奪冠、成為亞洲首位世界球后，人氣在日本大爆發，去年底她與日本網球一哥錦織圭一起上節目時的訪問被翻出，節目中大坂直美被問到理想型，她害羞回答是效力大聯盟天使隊的投打二刀流好手大谷翔平。

大坂直美去年底和錦織圭一起上日本節目「The世界力3」，被錦織圭問喜歡的藝人是誰，她起先要錦織圭先答，又想了一下後說：「運動選手也可以嗎？」，接著小聲地說：「大谷...的臉」，最後害羞用雙手遮住臉。

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去年9月，21歲的大坂直美在美網奪冠、成為日本第一人，大谷翔平受訪時就曾向大坂直美道賀，並說他非常感動。

如今這段影片一出，也引發日本網友討論，表示相當期待大谷和大坂的配對，生下的小孩應該擁有最強的運動員基因。「請生15個，棒球、足球、網球、田徑....什麼都能稱霸世界第一。」、「孩子的養育費請從國庫拿」。

Naomi Osaka just reveals who she likes



Nishikori: Japanese celebrity that you like?

Osaka: You pick first?

N: eh! me too

O: Yeah, this is embarrassing



The Japanese guy she likes?



O: *whispers* Ohtani... his face



*cliffhanger*#大坂なおみ #大谷翔平 #錦織圭

©️ichi51ka pic.twitter.com/GFe77xYbfD — 大谷翔平 ⚾️ Ohtani #ALROY （@shoheisaveus） 2018年12月27日

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