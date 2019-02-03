日職》「大王」美國練打影片曝光 三壘守備獲肯定（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「大王」王柏融加盟日本火腿鬥士隊，已赴美展開春訓，昨在日媒大陣仗關注下，首次穿著火腿球衣在戶外練打，今在三壘進行守備練習，表現獲得隊友肯定，紛紛用中文喊著「柏融柏融」。太平洋聯盟官方推特也上傳大王練打的影片，讓球迷一睹為快。

根據《中央社》報導，火腿隊今天進入第2天春訓，社長竹田憲宗到場關注練習時，與王柏融握手鼓勵，並用英文稱讚王柏融這兩天的表現相當好。

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上午的團隊練習，教練安排野手分站內野壘包，進行壘間傳球，主守外野的大王站三壘，傳球動作獲隊友肯定，頻用中文喊著「柏融柏融」，大王在下午的練習，還與中田翔、清宮幸太郎等隊友，在三壘防區輪流接教練打的滾地球。

大王高中時期曾守過三壘，進入成棒階段專職外野手，火腿總教練栗山英樹日前接受日本媒體採訪時曾說，讓王柏融守三壘也是可能選項，但不必有先入為主的觀念。目前是否可能改練守三壘，王柏融受訪時給了否定的答案。

大王接受《中央社》採訪時表示，內野傳球跟接滾地球，只是春訓的例行練習，並沒有要改練三壘手，訓練重點仍是外野，自認守備上已經慢慢進入狀況，「接滾地球是例行練習，用意是練腳步，還有加強敏捷。」

王柏融隨火腿隊赴美，在亞利桑納進行第一階段春訓。（中央社）

王柏融在三壘進行守備練習。（中央社）

王柏融在三壘進行守備練習。（中央社）

王柏融在練習空檔，與外野教練川名慎一交談。（中央社）

王柏融進行外野守備練習。（中央社）

王柏融進行外野守備練習。（中央社）

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