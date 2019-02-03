MLB》洋基補強被嚴重低估！沙巴西亞看好這人贏得塞揚

沙巴西亞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕號稱邪惡帝國的洋基這個休賽季並未灑大錢網羅自由球員，尤其是沒有積極追逐馬查多和哈波，因此陣中老將投手沙巴西亞（CC Sabathia）最近受訪指出，洋基這個休賽季的補強被外界小看了，他們依然做得很棒。

沙巴西亞說：「我認為我們這冬天做得很好，尤其是從水手隊網羅投手派克斯頓（James Paxton）這件事，只是因為這一筆是自由市場剛開始時進行的交易，所以就被忽略了──我的意思是，他是可能贏得塞揚獎的傢伙，而我們還有塞維里諾（Luis Severino）和田中將大，陣容非常堅強，我想我們的補強被低估了，對去年已經進到美聯冠軍戰的球隊而言，我們不需要做太多。」

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他也對於今年自由市場的寒冬發表意見：「這真是太瘋狂了，我不知道發生了什麼事...但你看像瓊斯（Adam Jones）、岡薩雷茲（Gio Gonzalez）這種等級的球員都還沒被任何球隊簽下，他們可是貨真價實能幫球隊贏球的人。」

沙巴西亞也認同前隊友A-Rod的看法，「每支球隊都有賺錢，所以薪水應該調漲，這是很合理的，就算有一個球員年薪4000萬，也是負擔得起的。」

派克斯頓。（資料照，法新社）

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