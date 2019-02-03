NBA》厄文今夏留不留？美記曝高層、隊友對他都不滿

厄文今夏到底會不會續留波士頓？（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘球星A.戴維斯（Anthony Davis）投下「賣我」震憾彈後，引發多支球隊搶人，對他有高度興趣的塞爾提克雖因受限「羅斯條款」雖處劣勢，仍不惜喊出「除了厄文（Kyrie Irving）其餘皆可換」，不過八字都還沒一撇，厄文離隊的傳聞就已不脛而走。

今年夏天的自由市場大牌雲集，塞爾提克明星後衛厄文也是其中之一，去年10月曾口頭約定會續留，還曾喊出「希望球衣能在波士頓退休」，但綠衫軍這兩年都雖都有殺進季後賽，成績卻都差強人意，讓厄文的續留增加不少變數。

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去年在厄文和海沃德（Gordon Hayward）因傷缺席下，塞爾提克靠著殘缺的陣容闖進東冠，在今年兩人歸隊，球隊被受矚目的情況下，塞爾提克的表現卻跌跌撞撞。

根據《EPSN》記者Tim Bontemps報導指出，塞爾提克高層對本季球隊和球員的表現非常失望，「尤其是厄文！」

報導也指出，綠衫軍近期多次內鬨，起因都是對厄文擔任領袖不滿，認為他雖然自己能打出好表現，卻無法帶動團隊士氣，幫助球隊奪下勝利，而他總是公開責罵隊友，也引來球隊裡塔圖姆（Jayson Tatum）、羅齊爾（Terry Rozier）等年輕小將的不滿。

前陣子球隊氣氛出問題時，厄文又自爆曾打電話給昔日隊友詹姆斯（LeBron James），表示為當自己也帶隊，才知當老大的艱難，不過事後不但被砲轟是在貶低現在隊友，還被傳出若湖人爭取到A.戴維斯，恐怕將會跳槽加盟湖人再度攜手詹姆斯。

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