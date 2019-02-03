NFL》「牙買加閃電」有夠狂！隨便跑追平NFL紀錄（影音）

2019/02/03 14:42

奧運短跑金牌波爾特隨便跑就追平NFL紀錄。（資料照，路透社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕連三屆奧運短跑金牌波爾特（Usain Bolt）有夠狂！今超級盃球迷體驗活動只穿著過膝運動褲、網球鞋，照樣挾4秒22輕鬆跑完40碼，並追平NFL辛辛那提孟加拉虎外接員羅斯2017年紀錄，早在2017年退役的「牙買加閃電」，再次證明寶刀未老。

現年32歲的波爾特名氣響亮，迄今仍保有男子短跑100、200公尺等世界紀錄，這位全球跑最快的男人不甘寂寞，離開田徑場後積極嘗試足球等不同領域，據雅虎運動（Yahoo Sports）報導，此次他就在沒有特別訓練情況下，簡單便裝上陣就飆出平紀錄佳績，或許真能贏得職業美式足球聯盟NFL球探青睞；更何況，牛刀小試的波爾特根本未盡全力，接近終點處還刻意減速，以免撞上緩衝氣墊牆。

這項40碼（約36公尺）衝刺是超級盃球迷體驗經典項目，經常吸引許多頂尖運動員前來挑戰，而且多搭配專業戰袍和釘鞋，如今波爾特一跑驚人，不禁讓各界期待他往後真能在NFL草地秀出招牌拉弓動作。

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NFL record for Fastest 40 yard dash 4.22

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