NBA》客場遭勇士逆轉 湖人老將賽後對總教練開嗆

美媒報導畢斯利等人，賽後直接在休息室對總教練開嗆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今作客勇士以101：115落敗，下半場一度取得雙位數領先，但決勝節遭勇士反撲，沒能帶走勝利，賽後傳出有老將不滿總教練華頓（Luke Walton）發言，直接對總教練激動開嗆。

《The Athletic》記者Shams Charania報導，聯盟消息指出，今天對勇士賽後，數名湖人老將球員，直接對總教練華頓開嗆，但僅止於言語爭論，並未演變為肢體衝突，畢斯利（Michael Beasleyz）是其中一名球員。

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聯盟消息透露，湖人總教練華頓賽後在休息室，要球員打得更無私，引發多位老將球員不滿，直接用激烈言論回嗆，對於總教練的調度表達不滿，包括本季加盟的30歲前鋒畢斯利。

《ESPN》記者Ramona Shelburne則說，場面並未失控，輸球以後難免會情緒激動。「詹皇」詹姆斯（LeBron James）上役歸隊首戰打了40分鐘，今天因為身體相當痠痛未出賽，有美媒提問，在這次的球隊衝突中，不知道詹姆斯有何舉動。

湖人近日動盪不安，考驗總教練華頓功力。（資料照，法新社）

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