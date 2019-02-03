NBA》不用吃醋了！面對面柯瑞圓夢 周董害羞變粉絲（影音）

周杰倫和愛妻昆凌今現身勇士主場，賽後開心與柯瑞寒暄。（截取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕日前在NBA明星賽球迷票選時，天王周杰倫的愛妻昆凌曾因在微博替心愛的勇士球星柯瑞（Stephen Curry）拉票，還獲得柯瑞回應，引來老公周杰倫大吃飛醋，今天周董夫婦在勇士主場現身，觀看勇士湖人之役，賽後還開心跟柯瑞寒喧。

不過天王碰到柯瑞，也抵擋不了球星魅力，一臉害羞秒變粉絲，最後他也在IG上發文邀請柯瑞，希望對方能出席他在賭城舉辦的演唱會。

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昆凌之前在個人微博幫球星柯瑞拉票，結果柯瑞不但看到，還在微博回應動態感謝昆凌：「謝謝妳的支持，希望過不久可以在勇士球場看到妳！」讓老公周杰倫羨慕到不行，特地截圖發在Instagram，用英文問老婆：「為何柯瑞是標記妳而不是標我？」

今天周董夫婦在甲骨文球場現身，賽後昆凌也總算圓夢見到自己的偶像柯瑞，而這次周董終於不用吃醋，當翻譯告知柯瑞並邀請他參加周董本週將在賭城開演唱會後，柯瑞也笑著回應，隨後周董上傳這段影片，並開心標住柯瑞並用英文寫下：「如果你要來演唱會，請讓我知道！我絕對會把我的麥克風給你的！」

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