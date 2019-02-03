MLB》官方評選十大右外野手 洋基「法官」強奪首位！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方評選出目前最好的10大右外野手，第一名並不是才剛拿下去年美聯最有價值球員的貝茲（Mookie Betts），而是洋基隊法官賈吉（Aaron Judge）。

這項評分公式是根據《The Shredder》，大聯盟的官方球員評分公式來決定的，而這項指標會看過去兩年球員數據的平均再去加權，賈吉在過去兩年一共繳出79發全壘打，.282/.409/.584的打擊三圍，15次盜壘，162wRC+的成績，比起貝茲56發全壘打，.301/.388/.541，56次盜壘，143wRC+的成績還要來得好，所以賈吉才會位居今年的榜首。

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備註：wRC+是以加權上壘指數wOBA為底所衍生出的綜合打擊數據，162wRC+代表這個人比聯盟當中62%的人表現還要好。

賈吉被官方評選為目前最強右外野手。（資料照）

本季十大右外野手排名如下：

1. 賈吉（Aaron Judge）（洋基）

2. 貝茲（Mookie Betts）（紅襪）

3. 耶利奇（Christian Yelich）（釀酒人）

4. 海尼格（Mitch Haniger）（水手）

5. 哈波（Bryce Harper）（前國民）

6. 尼莫（Brandon Nimmo）（大都會）

7. 普伊格（Yasiel Puig）（紅人）

8. 麥卡琴（Andrew McCutchen）（費城人）

9. 卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）（老虎）

10. 皮斯考提（Stephen Piscotty）（運動家）

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