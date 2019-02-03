NBA》W.錢德勒右四頭肌拉傷 將缺席2-3週

W.錢德勒（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人前鋒W.錢德勒（Wilson Chandler）在星期五對上勇士的比賽中為了幫助瑞迪克（JJ Redick）進行一次掩護而傷到了他的右四頭肌，所以導致他至少將缺席2-3週的比賽。

W.錢德勒在這次掩護後就下場進行檢查，而詳細的傷勢報告將在星期五進行MRI後才能知道，而他的傷勢將在兩周後才會被重新評估。

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錢德勒本季才剛從金塊轉至七六人，他先前已經缺席了16場比賽，而他本季的成績每場6.7分和4.7籃板都是生涯新低。

七六人目前位於東部第三，距離全明星周還剩下六場比賽，其中有四場對上暴龍、金塊、湖人和塞爾提克的比賽是勝率在五成以上的對手。

根據費城詢問報的記者Keith Pompey指出，穆斯卡拉（Mike Muscala）將取代W.錢德勒的先發位置，而波爾登（Jonah Bolden）將會在W.錢德勒缺陣時獲得更多上場機會。

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