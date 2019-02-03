MLB》先發投手補強白熱化 多隊爭搶前國聯勝投王

岡薩雷茲（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez）在今年休賽季吸引了很多球隊的注意，除了先前被傳出的洋基外，根據紐約每日新聞的記者Andy Martino指出，另一支紐約球隊大都會也對岡薩雷茲充滿興趣。

此外，MLB官網的記者Jon Morosi表示，教士隊也將岡薩雷茲放入了網羅清單中。2019年的休賽季即將結束，但按照目前的情況看來，這位資深的先發投手，將很快就會找到自己的新東家。

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33歲的岡薩雷茲，本季在國民和釀酒人繳出10勝11敗ERA4.21的成績，但他在季後賽僅出賽3局就因傷無法出賽，雖然他2018年的成績以帳面來看並不出色，但若是要扛起後段輪值的角色來說，他仍會是值得許多球團考慮的人選。

儘管岡薩雷茲在2018年的保送偏多，且三振率也非常的低，但這似乎不影響大都會對這位左投的興趣。根據Martino的消息指出，岡薩雷茲希望能獲得一份複數年合約，但目前對他有興趣的球隊似乎都不會為了他開出複數年合約，他最後很有可能在球季開幕前簽下一年合約，但若是教士隊再度被波拉斯（Scott Boras）成功說服的話，那他很有可能能夠得償所願，成功獲得複數年合約。

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