MLB》洛磯老闆有信心 能綁住金手套重砲三壘手

艾倫納多。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯隊的艾倫納多（Nolan Arenado）1號剛與球隊簽下一紙打破紀錄的1年2600萬美元（約8億台幣）合約，球隊老闆蒙佛特（Dick Monfort）就樂觀地表示，他們將能和艾倫納多簽下複數年合約。

蒙佛特對於球隊的前景相當樂觀，目前他尚未揭露球團希望給艾倫納多的價碼以及合約長度，但他曾向艾倫納多表示，不管他是否要成為自由球員，他都會愛著他。只不過球隊肯定不希望老闆愛著的是穿著其他球隊制服的艾倫納多。

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蒙佛特和總管布里迪奇（Jeff Bridich）1日前就前往加州，與艾倫納多和他的經紀人商討簽約事宜，最終雙方簽下破紀錄的一年2600萬美元合約以避免薪資仲裁。雙方在商談過程當中相當順利，艾倫納多與經紀人也在之後傳訊息給蒙佛特和布里迪奇，他們的感覺相當好。

目前根據《Sportrac》資料顯示，洛磯隊的薪資為大聯盟第11高，只不過蒙佛特說，他們的電視收益比起想像中還要好。目前洛磯隊的電視轉播合約還剩下2年，蒙佛特預期將會在今年夏天開始新合約的協商。不論如何，蒙佛特認為他們一定能夠給艾倫納多一張讓他滿意的合約。

蒙佛特對於能夠與艾倫納多簽下複數年延長合約相當有信心：「我有信心我們能夠談到一個讓雙方都滿意的價碼，儘管艾倫納多還有很多事情需要考慮，但我相信在我們會談結束後，艾倫納多肯定與我們一樣希望這一切都能發生。」

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