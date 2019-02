NBA》落選明星賽遭取笑 戈貝爾諷D.格林：不要PO鵰照就好

爵士隊中鋒戈貝爾。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕爵士隊中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)先前因為明星賽落選,在受訪時他談到母親後流下男兒淚,這件事情遭到勇士D.格林(Draymond Green)、伊古達拉(Andre Iguodala)和金塊I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)眾將嘲諷,不過他也不甘示弱地反擊D.格林,調侃他2016年的「鵰照」事件。

戈貝爾後續受訪時表示,只要他(D.格林)不要在《Snapchat》上面貼什麼東西,我想我們沒事的。這句話諷刺了D.格林,曾在2016年於通訊軟體《Snapchat》貼出他生殖器的照片,這個舉動曾引發軒然大波,也遭到許多球員,如現任隊友卡森斯(DeMarcus Cousins)的嘲諷。

隨後戈貝爾也談到自己當時情緒化地表現:「我只是把我腦中所想的東西說出來,只是在談到母親時有點太情緒化,不過這並沒有錯,它就是發生了,而且很可能會再次發生,因為我在乎,我在乎贏球,我也在乎我的隊友。」

