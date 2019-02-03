NBA》落選明星賽遭取笑 戈貝爾諷D.格林：不要PO鵰照就好

爵士隊中鋒戈貝爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）先前因為明星賽落選，在受訪時他談到母親後流下男兒淚，這件事情遭到勇士D.格林（Draymond Green）、伊古達拉（Andre Iguodala）和金塊I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）眾將嘲諷，不過他也不甘示弱地反擊D.格林，調侃他2016年的「鵰照」事件。

戈貝爾後續受訪時表示，只要他（D.格林）不要在《Snapchat》上面貼什麼東西，我想我們沒事的。這句話諷刺了D.格林，曾在2016年於通訊軟體《Snapchat》貼出他生殖器的照片，這個舉動曾引發軒然大波，也遭到許多球員，如現任隊友卡森斯（DeMarcus Cousins）的嘲諷。

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隨後戈貝爾也談到自己當時情緒化地表現：「我只是把我腦中所想的東西說出來，只是在談到母親時有點太情緒化，不過這並沒有錯，它就是發生了，而且很可能會再次發生，因為我在乎，我在乎贏球，我也在乎我的隊友。」

Gobert on Draymond: "As long as he doesn't post anything on Snapchat, we're good."



（via @ChrisKirschner）pic.twitter.com/CQy4hqJUfs — Dime （@DimeUPROXX） 2019年2月2日

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