MLB》《心靈投手》翻版 37歲老將飆速99英哩重返大聯盟

37歲左投Luke Hagerty故事宛如電影《心靈投手》翻版。（取自ESPN）





〔記者張浩群／綜合報導〕電影《心靈投手》描述35歲投手摩里斯（Jim Morris）離開球場10年之後再度重返投手丘，並登上大聯盟舞台的感人故事，而如今37歲左投Luke Hagerty離開投手丘長達11年後重返大聯盟體系，有望寫下屬於自己的傳奇一頁。

Luke Hagerty的故事宛如電影《心靈投手》的翻版，6呎7吋高的他，在2002年第一輪32順位被小熊選中，21歲的他第一年待在短期1A，先發10場繳出5勝3負、防禦率1.13的好成績，不過隔年因動Tommy John韌帶重建手術整季報銷，2004年雖然傷癒歸隊，但卻飽受「投球失憶症」所苦，最後只能黯然離開小聯盟球場。

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Luke Hagerty雖然曾轉戰獨立聯盟試圖東山再起，但仍是投不出好成績，2008年最後決定褪下戰袍到鳳凰城成家立業，並在當地某一間學校擔任肌力與體能訓練師。

Luke Hagerty仍未放棄棒球夢，先後前往X2 Athletic Performance和Driveline棒球學校接受指導，透過科技輔助訓練，球速和變化球質量都大為增加，球速最快能飆到99英哩，平均也有96.9英哩，他也再度獲得小熊隊的青睞，簽下一紙小聯盟合約，睽違11年再度重返大聯盟體系。

不過在Luke Hagerty踏上投手丘前，他仍須面對投球失憶症這個難關，如果他成功克服逆境並成功東山再起，將會寫下不輸電影《心靈投手》的勵志故事，Luke Hagerty若是登上大聯盟舞台的話，4月1日將滿38歲的他，將成為自1948年傳奇投手佩吉（Satchel Paige）之後，史上最老在大聯盟初次出賽的球員。

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