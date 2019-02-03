NBA》搶不到一眉哥沒關係 湖人鎖定活塞射手

布拉克（右）。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人積極爭取交易來鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），若沒有成功球團也有B計畫，根據《洛杉磯時報》報導指出，若是維持現有陣容的話，湖人將補強目標瞄準活塞射手布拉克（Reggie Bullock）。

湖人本季側翼三分火力薄弱，三分命中率3成35聯盟倒數第3，為了幫「詹皇」詹姆斯（LeBron James）找助手，去年曾傳出有意透過三方交易來亞里札（Trevor Ariza），但最後仍落空，不過湖人補強動作未停止，仍希望能夠增強陣容深度。根據《洛杉磯時報》報導指出，湖人將目標鎖定布拉克，並向活塞聯繫，但對方目前尚未有回音。

請繼續往下閱讀...

27歲的布拉克本季出賽42場，場均繳出12分、2.7籃板，平均每場能投進2.5顆三分球，命中率達3成83，兩項數據都高居球隊第一，成為活塞本季不可或缺的射手，而且他的年薪只有250萬美元，可說是「便宜又大碗」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/