MLB》為搶強打捕手 紅人或將百大新秀、金手套捕手送出

2019/02/03 21:00

紅人隊去年第5順位選進的巴恩哈特。（圖片擷取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚隊與紅人隊在瑞爾穆托（J.T.Realmuto）的交易案上再有進展，目前傳出紅人隊其中一個包裹為去年選秀第五順位被選中，百大新秀排名第53名的三壘手英狄亞（Jonathan India）加上金手套捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart）。

《MLB》記者Jonathan Mayo指出，紅人隊的包裹除了這兩人外，有可能還會再包進一名或多名比英狄亞再差一點的新秀，根據大聯盟別的消息來源指出，除了紅人隊以外，馬林魚隊也有與教士隊、道奇隊、勇士隊、光芒隊接觸中。前幾天光芒隊原本已經不是交易的可能人選，但他們又再度回到了競爭瑞爾穆托的行列中。

剩下13天春訓就要開始，馬林魚隊預計會在之前就把瑞爾穆托給送走，而他們預計將會取得2到4名左右的新秀，紅人隊目前有著百大第6名的森索（Nick Senzel）、百大第16的特蘭美爾（Taylor Trammell）以及英狄亞，英狄亞畢業於佛羅里達大學，同時他也是佛羅里達本地人。

紅人隊金手套捕手巴恩哈特。（資料照）

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