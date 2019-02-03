NBA》上演霸氣隔人暴扣 卡森斯卻有小小遺憾（影音）

卡森斯狠瞪庫茲馬。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場以115：101擊敗湖人，第三節一度落後多達10分，明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）上演超狂隔人暴扣，瞬間嗨翻全場，也成功帶動勇士士氣，逆轉戰局。卡森斯賽後受訪時表示，非常開心這球有灌進，而美中不足的就是被吹了技術犯規。

卡森斯今天攻下18分、10籃板、2阻攻，本季首度繳出雙十數據，第三節剩下5分28秒，面對湖人前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）的防守，上演隔人暴扣，還霸氣狠瞪倒下的庫茲馬，遭裁判吹判技術犯規，賽後他感到相當後悔，「我很希望這不會發生。」

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「我已經打了那麼久，大家都知道我不是扣將，」卡森斯表示，能夠完成那樣的灌籃感覺很棒，不過這還不是自己最棒的灌籃，很多東西還需要再努力，還需要找回籃下的手感才行。

「受害者」庫茲馬對此並未放在心上，他認為防守的時候一定會遇到這樣的情況，自己也有在卡森斯面前灌籃，算是打平了。

卡森斯上演隔人暴扣。（今日美國）

MY GOODNESS, BOOGIE. #DubNation pic.twitter.com/imLQoRSsl7 — NBA TV （@NBATV） 2019年2月3日

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