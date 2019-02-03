高球》潘政琮鳳凰城表現平穩 準備衝刺最終回

潘政琮三回合總桿數213桿，暫時並列第70名。（資料照）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣好手潘政琮（CT Pan）在鳳凰城高球公開賽搭上晉級列車，他在第三回合表現平穩，繳出2博蒂、3博忌，以72桿繳卡，三回合總桿數213桿，暫時並列第70名，最終回合將力拚三年來最佳排名。

潘政琮連續三年參加這場全美最受歡迎的高球賽鳳凰城公開賽，個人最好排名是去年的62名，這次第三回合來到第70名，最後回合可能要繳出低於標準桿成績才有機會把排名往前提升。

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潘政琮最終回合將力拚三年來最佳排名。（資料照）

前段班好手成績驚人，美國名將佛勒（Rickie Fowler）連三回合都有水準佳作，第三回合再度揮出64桿，抓下8鳥、僅1柏忌的高超演出，目前獨居領先，暫居第二的美國選手庫恰爾落後佛勒4桿、第三的湯瑪斯則差距5桿，最終回合前段班選手都有機會衝擊冠軍。

美國名將佛勒目前以64桿獨居領先。（法新社）

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