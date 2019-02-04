NBA》厄文30分、11助攻 綠衫軍斷雷霆7連勝

厄文（左）拿下30分、11助攻，幫助塞爾提克隊擊敗雷霆隊。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕老字號塞爾提克在波士頓主場天助自助，當家控衛厄文（Kyrie Irving）拚出30分、11助攻，加上「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook）最後8.1秒致命失誤，綠衫軍終以134：129笑納4連勝，也終止西部勁敵雷霆7連勝。

坐擁地主優勢的塞爾提克，此役團隊命中率高達58%，多達8人得分達雙位數，近10場搶下9勝。其中厄文光上半場就拿下20分，最後45.9秒雷霆追至2分差，這位塞軍明星主控又挺身而出拿到關鍵兩分，儘管J.葛蘭特（Jerami Grant）回轟三分彈，使得雙方僅差1分，戰情吃緊時魏少卻發生失誤，讓塞軍塔圖姆（Jayson Tatum）兩罰俱中，最後隊友史瑪特（Marcus Smart）再補兩罰，有驚無險留下勝利。

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魏少繳出22分、12籃板、16助攻，本季第19次、連續6場「大三元」，戰友P.喬治（Paul George）也強攻37分，仍不敵火力全開的東道主。

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