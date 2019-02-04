NBA》騎士持續重建過程 送胡德前往拓荒者換選秀籤

騎士將胡德送往拓荒者隊，拿到2位球員以及2枚二輪籤。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊與拓荒者隊進行交易，他們將陣中後衛胡德（Rodney Hood）送出，以換取2枚二輪籤，以及史道斯卡斯（Nik Stauskas）和鮑德溫（Wade Baldwin IV）。

根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，拓荒者隊的2枚二輪籤為2021年以及2023年的籤，另外他們送出的兩位球員的合約都是即期約。

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胡德今年出賽45場比賽，平均能繳出12.2分、2.5籃板、2.0助攻的成績，目前拓荒者隊以32勝20敗在西部排名第四，胡德的加盟將能使他們陣容增添一個可用的進攻武器。

騎士隊透過這個交易拿下兩支選秀籤，他們今年已經透過交易操作，拿下1枚首輪籤以及6枚二輪籤，目前他們還在持續兜售柏克斯（Alec Burks）以及J.R.史密斯（J.R. Smith）。

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