MLB》一年4700萬 太空人避免與迪文斯基打仲裁

迪文斯基。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊與迪文斯基（Chris Devenski）簽下一紙一年合約152萬5000美元（約新台幣4700萬）的合約以避免仲裁，同時這紙合約還帶有262萬5000美元的球團選擇權，最高能夠來到292萬5000美元。

28歲的迪文斯基今年進入第一年的仲裁年，他原本想要一紙165萬的合約，不過球隊只打算給他140萬，最後太空人隊決定與他簽下一年152萬5000美元的合約，第二年還帶有262萬5000美元球團選擇權，當中還有激勵條款，如果他在2019年出賽50場以上，合約將變為272萬5000美元，出賽60場比賽將來到282萬5000美元，若出賽來到68場比賽，則為292萬5000美元。

請繼續往下閱讀...

去年迪文斯基表現不佳，出賽50場比賽，防禦率4.18拿到2勝3敗，投了47.1局送出51次三振，每局被上壘率為1.162。迪文斯基在2017年曾入選明星賽，當年他出賽62場比賽投了80.2局，防禦率僅有2.68，送出100次三振，每九局三振次數來到11.2。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/