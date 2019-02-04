NBA》林書豪除夕禱告 「突破」預告老鷹交易！？

林書豪（右）。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕面對老鷹球團「板凳冷凍」的艱苦球季，信仰虔誠的台裔後衛林書豪，特地趕在新年除夕發布最新代禱，文中期許老鷹未來能用「正確」且「無私」方式打球，也祈求場內外的「突破」，預乎預告即將被交易等重大決定。

30歲的林書豪，已面臨職業生涯另個轉折點，最新代禱內容全文如下：「大家好！新年快樂！希望每個人都過了一個非常棒的，沒有壓力的聖誕節。

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在新的一年裡，上帝給我的其中一個挑戰就是「不靠自己的理解」。更具體地說，我覺得上帝真的在推動我的心，讓我變得越來越渴望祂。老實說，在我看來，我越是絕望和無助，我就越能讓上帝使用我工作。在球場上或在生活中對我來說成功隨之而來的一個附屬品是我會變得過於安逸或依賴自己。但是，每天都要非常依賴上帝而不依靠我自己的認知（或天賦，習慣或「一般」做事方式）的概念是我在關注的問題。

所以，我一直在挑戰自己，能深入地崇拜贊美和祈禱。為此，我也改變了一些小習慣，像是在早上找時間為一些事情表示感恩，每當我的生活中出現任何事情時都會自己祈禱，並更加經常的寫禱告日記。希望這也能激發你們的信念或鼓勵大家。

至於代禱事項，請繼續為我們的賽季祈禱。我們球隊在比賽中漸入佳境，所以願我們的球隊將繼續用正確跟無私的方式打球。也請為場內外的突破祈禱。我覺得在這個賽季，我需要通過傳福音或指導來更深入地帶領2到3人。上帝在我的生活中安排了幾個人，我們一直在深入探討聖經，祈禱這些關係會有進展，期盼最終讓我和我的朋友們都會在聖經裡找到更深的喜樂跟聖靈對我們在生活中帶來的淨化。

我也想祈求有更多屬靈的指導。上帝奇跡般地在全球各地向我敞開了許多大門，但有時候要在眾多機會中做出正確的選擇比較困難。所以請為我的業務團隊祈禱團結和指引，因為我們會有些重大的決定。他們都是在我身邊以我為中心安排我該如何運用我夏天的時間，為如何最大化發揮我的平台和品牌影響力來為上帝而努力！這是令人興奮但也有些艱巨的事情。

也還請為美國的政治環境祈禱。我也想為社會的團結祈禱，這是非常需要的。當我們慶祝黑人歷史月時，請祈禱我們的世界向前邁步，實現耶穌基督包容的愛。感謝大家！」

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