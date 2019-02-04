NBA》超級盃太無聊 「詹皇」呼喊知名體育記者求解悶

詹姆斯看超級盃太無聊，因此發推特向記者求救，希望化解他的無聊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕今天是美式足球超級盃的比賽，新英格蘭愛國者隊以13：3擊敗洛杉磯公羊隊，拿下追平歷史紀錄的第6座超級盃，只不過這場比賽的低得分讓洛杉磯湖人隊的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）無聊到在推特上直呼NBA知名記者的名字，希望他們發一點消息讓他不會太無聊。

Man where Shams, Woj, Haynes, McMenamin at????.... — LeBron James （@KingJames） 2019年2月4日

這場美式足球的比賽，上半場以愛國者3：0領先的超低得分作結，愛國者也成為史上第三支讓對手上半場掛蛋的球隊，下半場公羊隊也只靠著射門踢進3分追平分，後續愛國者則靠著成功達陣以及加踢得分，和一記射門得分取得10分，整場比賽幾乎都沒有什麼進攻火花。

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這次的超級盃是史上得分最低的一場超級盃。另外公羊隊在本場比賽當中，竟一次也沒有於紅區進攻，愛國者隊也僅有1次，兩隊合計1次在紅區進攻，也創下史上最少的紀錄，先前的紀錄為兩隊合計5次。如此沉悶的比賽，觀眾當然也不買帳，這場比賽是自2009年以來，最少人收看的一次超級盃。

詹姆斯看不下去比賽無聊的節奏，便在自己的推特上大喊幾位知名記者的名字，Shams Charania、Adrian Wojnarowski、Chris Haynes、Dave McMenamin，希望他們能夠發些推特讓事情變得有趣些。

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