超級盃》中場表演無趣又消費《海綿寶寶》 影片釋出遭噓翻（影音）

魔力紅與Travis Scott及Big Boi的中場表演遭到批評。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天舉行的第53屆超級盃，魔力紅（Maroon 5）的中場表演因為沉悶以及了無新意遭到大肆批評，其中他們為了致敬《海綿寶寶》作者海倫伯格（Stephen Hillenburg）的橋段，不僅毫無誠意，更讓《海綿寶寶》的忠實粉絲覺得被嚴重消費。

《海綿寶寶》作者海倫伯格在去年的11月26日離開人世，許多《海綿寶寶》的忠實觀眾都感到相當難過，隨後粉絲發動連署，希望能夠在超級盃時聽到《Sweet Victory》這首歌，這個連署吸引了120萬餘粉絲參加。

請繼續往下閱讀...

而魔力紅在這次的表演前，就曾透露會在中場表演時演奏這首歌，只不過到了演出時，卻只有出現短短5秒的動畫片段，接著他們便演奏一首毫無關係的《SICKO MODE》。

這個舉動引發《海綿寶寶》粉絲們的怒火，他們在推特上發了許多表示失望的《海綿寶寶》哽圖，還有人跑去《SICKO MODE》的MV底下留言，表示這首歌毀了《Sweet Victory》，甚至有粉絲自製魔力紅演唱《Sweet Victory》的影片，來彌補他們心中的缺憾。

其實在魔力紅受邀前，許多大咖歌星，像蕾哈娜就因為「信念」單膝下跪事件婉拒演出，有球迷甚至連署要求魔力紅辭演。

NFL在表演過後上傳了中場表演的影片後，遭到大量的粉絲按下我不喜歡，接著NFL官方在倒讚來到10萬後刪除影片重新上傳，目前的倒讚數即將突破5萬，說讚的人只有5000餘人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/