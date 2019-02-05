MLB》洋基有望脫手明星外野14億爛約？ 巨人想交易

艾斯柏瑞。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊季後尋求外野戰力，美媒爆料他們有意與洋基交易，吃下明星外野手艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）的合約。

艾斯柏瑞2013年季後從紅襪跳槽，與洋基簽下7年1.5億美元大約，但來到紐約後受到大小傷勢侵襲，不復過去大聯盟盜壘王身手，加上外野有新生代重砲如賈吉、史坦頓接班，他逐漸失去地位。

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艾斯柏瑞2017年出賽112場敲出.264/.348/.402打擊三圍，去年整季報銷，本季年薪2114萬美元，全隊僅次於史坦頓和田中將大，他與洋基仍剩下2年4800萬美元（約新台幣14億）的合約要跑，雖然他應趕得上今年開幕戰，但無疑已成為洋基一筆失敗的投資。

《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）在推特上爆料，尋求外野手的巨人隊有意與洋基進行交易，雙方最有可能的情形是交換爛合約。巨人陣中有32歲投手奎托（Johnny Cueto），他在2015年底與巨人簽下6年1.3億美元合約，卻只有第一年表現投出身價，目前正在進行手肘韌帶置換手術的復健，還要缺席12-14個月，接下來3年年薪至少2100萬。

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