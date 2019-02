NBA》林來瘋7週年！ 美媒致敬、林書豪攜隊友拜年（影音）

7年前的今天,林書豪一夕之間成為全球體壇焦點人物。(取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕今天是大年初一,林書豪用好表現幫助老鷹取得2連勝,老鷹官方推特也上傳了林書豪帶領隊友卡特、柯林斯、普林斯等人唱中文拜年歌的影片。

As we celebrate Lunar New Year, @JLin7 taught some of his teammates a song in Chinese.



Happy Lunar New Year from everyone at the Atlanta Hawks Basketball Club!



: @daveliang x @eighthday pic.twitter.com/IEg8Phupd0