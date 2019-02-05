NBA》林書豪談交易非操之在己 向台灣球迷賀歲

林書豪閃開對手球員封阻上籃。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕老鷹今作客華盛頓，137：129擊敗巫師，台裔控衛林書豪替補出賽21分鐘，貢獻11分、4助攻、4籃板，賽後他特地以中文祝賀台灣球迷新年快樂，也感謝各界支持力挺，談及交易轉隊等傳聞，豪小子表示毫無所悉，但也坦承：「這不是我能決定的。」

林書豪客場贏球心情大好，受訪時以中文賀歲，「謝謝你們看我的比賽，謝謝你們支持我。」至於他昨天發布代禱文，期許老鷹未來能用更棒方式打球，也祈求「場內外的突破」，引發外界臆測是否即將轉隊，對此豪小子連回3次「不是」，解釋這與交易傳聞是兩回事。林書豪強調，只要在球隊一天，就是球隊一員，也不認為會被交易，只是並非操之在己，而在球團安排。

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適逢「林來瘋」7週年，昔日老東家尼克與美媒《Bleacher Report》特地剪輯當年精彩影片，向異軍突起的林書豪致敬。美國時間2012年2月4日，林書豪在尼克替補上陣，投19中10砍下25分，率隊擊退籃網；兩天後他先發上陣，投17中10砍下28分，又打敗了爵士，這兩役也徹底改變其職業生涯。

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