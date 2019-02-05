日職》陽岱鋼豬年第一發出爐 實戰練習開轟（影音）

陽岱鋼在日本宮崎進行春訓。（取自讀賣巨人隊臺灣粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人在宮崎進行第一階段春訓，已經來到最後一天，今天陽岱鋼在實戰形式的打擊練習中開轟，巨人官方推特也放上開轟影片。

今天的打擊練習，巨人安排打者都從一壞球開始進行攻擊，陽岱鋼前兩打席分別被巨人去年和前年選秀的第一指名高橋優貴、鍬原拓也給三振，第三打席則從高木京介手中敲出反方向的右外野全壘打。

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今年巨人隊的外野競爭激烈，由於丸佳浩的加入，佔走中外野的不動先發，陽岱鋼必須與洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）、龜井善行、重信慎之介、松原聖彌等人卡位另外兩席外野。

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