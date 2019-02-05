MLB》史上第三例！ 死忠道奇迷遭界外球K中枉死

美媒報導，死忠道奇迷看球遭界外球K中過世。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》今披露，美國一位79歲的女球迷去年8月25日在道奇球場觀看教士與道奇隊比賽時，第9局遭到界外球擊中頭部，因顱內出血死亡。

這位女球迷名叫琳達（Linda Goldbloom），她長期是道奇隊死忠球迷，該場比賽9局上道奇推出終結者簡森登板救援，面對教士外野手雷耶斯（Franmil Reyes），雷耶斯擊出一壘側的界外球，不偏不倚砸中琳達的頭部。該場比賽琳達正好坐在防護網上方的區域。

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這是大聯盟百年歷史第三起因界外球死亡的案例，前兩次分別是在1943年和1970年。

琳達的女兒Jana Brody轉述，送往醫院接受手術她的母親有三天時間失去意識，最後過世，母親是死忠道奇迷，墓地也選在距離道奇球場10英哩外的地方。

她接受《ESPN》訪問指出，希望大聯盟能夠參考日本的設計，再將防護網的高度升級：「希望網子的高度能夠再往上，我們都知道這並不會影響視線，能有什麼傷害？」

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