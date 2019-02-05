NBA》湖人為「一眉哥」賣波爾？ 球爸寧願兒子去太陽

球爸波爾（左）放話，不想要兒子被交易到鵜鶘。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕洛杉磯豪門湖人隊為了網羅「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），據傳已不惜交易波爾（Lonzo Ball）等新生代主力，對此「球爸」老波爾（LaVar Ball）也放話了，寧願兒子去鳳凰城太陽，也不想到紐奧良鵜鶘。

據美媒ESPN報導，湖人與鵜鶘交易談判持續升溫，前者甚至已開出更優渥條件，包括送出鮑爾、英格蘭（Brandon Ingram），或是庫茲馬（Kyle Kuzma）等年輕好手，而球團總裁魔術強生當初讓波爾打到退休的承諾，似乎已出現變數，素以大放厥詞聞名的「球爸」也認清殘酷現實，受訪時說：「我們想待在洛城，如果真要被交易，我不希望是紐奧良。至少鳳凰城應該比較適合。」因為波爾若與布克（Devin Booker）合作，仍有發展潛力。

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才華洋溢的波爾，2017年選秀以第2順位風光加盟湖人，這位21歲控衛原本希望傳承紫金強權光榮歷史，但隨著「大帝」詹姆斯（LeBron James）本季強勢入主，波爾鋒頭早被搶光，如今球團又積極挖角「一眉哥」籌組超級強隊，表現平平的波爾只能被當成籌碼，甚至做好轉戰新東家的心理準備。

為了換到A.戴維斯（左一），湖人不惜將波爾（左三）、庫茲馬（左二）等小將交易出去。（資料照，法新社）

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