MLB》馬林魚王牌是誰 ZiPS預測陳偉殷今年投球成績

陳偉殷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕ESPN數據專家Dan Szymborski最近用棒球預測系統「ZiPS」推測馬林魚來季成績，王牌投手換人做，表現最好的會是2017年從水手交易來的23歲右投羅培茲（Pablo Lopez）。

ZiPS預測陳偉殷今年球季能投24場先發、投121.7局以上、防禦率能較去年球季再更進步是4.51，勝利貢獻值（WAR）則是0.9，ERA+是89（聯盟平均100）。

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2018年陳偉殷在主客場表現判若兩人，主場13場出賽是5勝3敗、防禦率1.62，客場只有1勝9敗、防禦率高達9.27，美媒「fishstripes」網站分析指出，2018年陳偉殷在主場的成績，才對得起他必須秀給馬林魚的表現。今年球季最值得觀察的就是，陳偉殷主客場落差之大的情形仍否持續，是否只是去年的小樣本、或是還有其他因素在作祟。

而針對ZiPS預測陳偉殷來季成績，「fishstripes」則說：「考量到陳偉殷今年的薪水，以及陣中資深的地位，開季會是馬林魚的先發輪值一員，但不要指望他會有一個完整的球季。」

「ZiPS」推測馬林魚主要先發成績

陳偉殷 121.7局 4.51防禦率 0.9WAR

Pablo Lopez 127局 4.04防禦率 1.6WAR

Trevor Richards 146局 4.25防禦率 1.2WAR

Jose Urena 144.3局 4.36防禦率 1.0WAR

Dan Straily 135.7局 5.04防禦率 0.1WAR

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