NBA》鵜鶘獅子大開口要加碼 湖人將退出一眉哥爭奪戰

湖人想交易來鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕湖人積極爭取網羅鵜鶘看板球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），不惜交易波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram）等新生代主力，不過根據《洛杉磯時報》報導指出，由於鵜鶘需索無度，湖人將退出交易談判。

A.戴維斯日前拋出「賣我」震撼彈，湖人多次向鵜鶘提出報價，根據《洛杉磯時報》記者Brad Turner指出，湖人最新報價名單有鮑爾、英葛蘭、祖巴克（Ivica Zubac）、哈特（Josh Hart）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和2個選秀籤，若交易來A.戴維斯，也願意吃掉希爾（Solomon Hill）的合約。

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不過，根據消息人士透露，鵜鶘希望湖人能給到6至8個選秀籤，包括4個首輪選秀權，此舉也引發湖人不滿，球團也不願再加價，就看鵜鶘怎麼回應。

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