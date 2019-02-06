NBA》3萬2000分最年輕達陣 詹皇超車Kobe（影音）

詹姆斯生涯3萬2000分達陣。（美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕湖人看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天率隊作客挑戰溜馬，攻下18分，順利完成生涯3萬2000分的成就，成為史上第5人，也超越布萊恩（Kobe Bryant），成為締造這項里程碑的最年輕球員。

在此役開打前，詹姆斯只需10分就能締造3萬2000分里程碑，而他在半節就攻下13分，在該節最後54.4秒砍進三分彈，順利達到3萬2000分門檻，今天全場攻下18分、7籃板和9助攻，不過湖人以94：136不敵溜馬，慘輸42分也寫下本季新高，也是詹皇帶隊以來輸最慘的一役，湖人勝率也跌至5成，27勝27負落居西部第10。

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詹姆斯成為第5位加入3萬2000分俱樂部的成員，前4人分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）。

詹姆斯也以34又37天歲擠下布萊恩（36歲），成為史上最年輕的3萬2000分得主，更是史上首位至少3萬2000分、8000助攻、8000籃板的球員。

32,000 CAREER POINTS

Youngest in @NBAHistory （34 yrs, 37 days）

5th player to reach milestone@KingJames reaches 32k! #LakeShow pic.twitter.com/Y67fWoN9U4 — NBA （@NBA） 2019年2月6日

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