MLB》獨愛洋基老將 馬林魚再簽前明星重砲

葛蘭德森。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕37歲前明星重砲葛蘭德森（Curtis Granderson）今天與馬林魚簽下小聯盟合約，並同時受邀參加大聯盟春訓。

葛蘭德森去年與藍鳥簽下一年500萬美元合約，季中被交易到釀酒人，整季共出賽123場，繳出13轟、38打點和22支二壘安，打擊三圍為.242/.351/.431。葛蘭德森擁有15年的大聯盟資歷，擅打右投和高上壘率都是獲得馬林魚青睞的關鍵。葛蘭德森生涯共累積332轟，有10個賽季都至少敲出20轟以上。

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葛蘭德森與馬林魚簽下小聯盟合約，如果他進入40人名單的話，他將獲得1年1750萬美元的合約，如果達到一定的打席還會再有25萬美元的獎金。

葛蘭德森2010年至2013年效力過洋基，曾與現今馬林魚執行長基特（Derek Jeter）並肩作戰過，他也是繼沃克（Neil Walker）之後，馬林魚簽下的第2名洋基老將。

基特和葛蘭德森。（資料照，法新社）

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