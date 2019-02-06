日職》春訓存在感超強 陽岱鋼開轟狀況調整佳

陽岱鋼昨天春訓開轟。（取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人旅日球星陽岱鋼昨天在春訓實戰打擊練習中開轟，為自己卡位外野邁出好的第一步，陽岱鋼也表示，自己狀態很好。

巨人春訓昨天舉行隊內實戰打擊練習，陽岱鋼前2兩打席分別遭到2018年選秀第1指名高橋優貴和2017年第1指名鍬原拓也三振，第3打席則從高木京介手中敲出右外野反方向全壘打，春訓首轟出爐。

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日媒《體育報知》報導指出，陽岱鋼春訓調整不錯，打擊、守備和傳球表現都很出色，展現十足的存在感。

今年巨人隊的外野競爭激烈，新同學丸佳浩將是中外野的不動先發，陽岱鋼必須與洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）、龜井善行、重信慎之介、松原聖彌等人卡位另外兩席外野。

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