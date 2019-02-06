MLB》上季陷大低潮 明星游擊手仍打贏薪資仲裁加薪破億

柯瑞亞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕太空人明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），的薪資仲裁庭結果今出爐，柯瑞亞勝訴，新球季賽季將加薪400萬（約新台幣1.24億元），年薪為500萬美元（新台幣1.55億元）。

柯瑞亞與球團走上仲裁庭，他希望年薪能有500萬美元，不過球團只願意提供425萬美元，雙方價碼有落差，今天召開進行薪資仲裁聽證會，最終由柯瑞亞勝出，加薪幅度400萬美元，他第一時間也在推特上發文慶祝。

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柯瑞亞2017年繳出生涯年，24轟和打擊率3成15都是生涯新高，也幫助球隊奪冠，不過本季因背傷關係陷入低潮，只留下15轟、65打點和打擊率2成39的成績，全是生涯單季新低紀錄。

太空人強投柯爾（Gerrit Cole），印地安人投手鮑爾（Trevor Bauer），費城人新王牌諾拉（Aaron Nola）和洋基投手塞維里諾（Luis Severino）等人的聽證會也將陸續登場。

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