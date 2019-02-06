NBA》三分球大賽柯瑞兄弟鬩牆 「德國坦克」諾佬重出江湖

三分球大賽參賽球員名單今出爐。（取自推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA明星賽本週將在夏洛特黄蜂主場熱鬧登場，比快更比準的三分球大賽名單出爐，大、小柯瑞（Stephen Curry 、 Seth Curry）「兄弟鬩牆」戲碼最受矚目，連「高齡」40歲的「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）都不甘習寂寞重出江湖，眾星雲集未演先轟動。

公認當今聯盟頭號射手的柯瑞，已第6次角逐這項盛事，身為2015年贏家他卻在隔年衛冕失利，不敵勇士隊友「浪花兄弟」K.湯普森（Klay Thompson），如今捲土重來，瘋狂手感頗受各界期待；至於效力拓荒者的小柯瑞，本季三分球命中率高達48.5%，甚至傲視聯盟群雄，血濃於水的親兄弟展開招牌三分彈對決，連射手退役的柯瑞老爸都感到興奮。

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至於屆退的諾威斯基同樣第6回共襄盛舉，身高213公分也是史上最高的三分球大賽冠軍，是否寶刀未老將由後輩們檢驗。除了柯瑞兄弟和傳奇諾佬，還有地主希望「黄蜂一哥」沃克（Kemba Walker）、以及去年奪冠的太陽隊布克（Devin Booker），加上米道頓（Khris Middleton）、里拉德（Damian Lillard）、格林（Danny Green）、希爾德（Buddy Hield）、哈里斯（Joe Harris）等高手角逐，其中拓荒者王牌里拉德更嗆聲，這次將用實力擊敗柯瑞兄弟。

灌籃大賽名單方面，包括尼克隊D.史密斯（Dennis Smith Jr.）、雷霆隊迪亞洛（Hamidou Diallo）、老鷹隊J.柯林斯（John Collins）和東道主黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）齊秀彈跳力和創意，倒是去年冠軍米契爾（Donovan Mitchell）為了蓄積爵士角逐季後賽戰力，今年放棄尋求連莊。

灌籃大賽參賽球員名單今出爐。（取自推特）

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