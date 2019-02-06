NBA》技巧挑戰賽天龍鬥地虎 東契奇、楊恩菜鳥出擊

技術挑戰賽參賽球員名單今出爐。（取自推特）





〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA明星賽本週將在夏洛特黄蜂主場熱鬧登場，其中技術挑戰賽8人形同「天龍鬥地虎」，其中東契奇（Luka Doncic）、楊恩（Trae Young）等菜鳥出擊，更將展現初生之犢氣勢。

本屆技巧挑戰賽名單，包括灰熊康利（Mike Conley）、獨行俠東契奇、塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）、老鷹楊恩、國王福克斯（De'Aaron Fox）、尼金塊約基奇（Nikola Jokic）、湖人庫茲馬（Kyle Kuzma）、魔術伍切維奇（Nikola Vucevic）。

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其中新人王大熱門的東契奇，與長人約基奇、伍切維奇都來自歐洲；塔圖姆、福克斯和庫茲馬則是二年級生；至於林書豪的年輕隊友楊恩，和東契奇則屬菜鳥，儘管這項賽事考驗全方位，看似地虎型後衛較佔上風，但2016年湯斯（Karl-Anthony Towns）、2017年波辛傑斯（Kristaps Porzingis）都以一柱擎天的天龍中鋒姿態奪冠。

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