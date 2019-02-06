NBA》交易震撼彈！ 快艇一哥T.哈里斯到七六人組四巨頭

快艇一哥T.哈里斯被交易至七六人，將與恩比德等人組成費城四巨頭。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料指出，七六人與快艇達成交易，換來快艇一哥T.哈里斯（Tobias Harris），將與恩比德（Joel Embiid）等人組成「費城四巨頭」。

「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，七六人送出薛米特（Landry Shamet）、W.錢德勒（Wilson Chandler）和穆斯卡拉（Mike Muscala），再加上2支2021年和2023年的第二輪選秀籤，換來快艇一哥T.哈里斯、「巨神兵」馬里亞諾維（Boban Marjanovic）和史考特（Mike Scott）。

請繼續往下閱讀...

七六人本季積極補強，送出薩里奇（Dario Saric）、卡文頓（Robert Covington）換來灰狼球星J.巴特勒（Jimmy Butler），與B.西蒙斯（Ben Simmons）、恩比德合組三巨頭。

雖然補進J.巴特勒讓球隊攻守更上一層樓，但大前鋒戰力薄弱，W.錢德勒和穆斯卡拉表現不盡理想，七六人對此也做出補強，今傳出交易來能打3、4號位的快艇一哥T.哈里斯、大前鋒史考特，以及7呎3吋高的馬里亞諾維，增加禁區深度。

快艇一哥T.哈里斯被交易至七六人。（資料照，美聯社）

現年26歲的T.哈里斯去年因「灌籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）交易案，被活塞交易至快艇，本季之前生涯已換過4支球隊，今年總算熬出頭，打出生涯代表年，並成為球隊新一哥，場均繳出20.7分、7.9籃板和2.7助攻，三項數據都是生涯單季新高，也是快艇戰績長紅的功臣之一。

T.哈里斯只要能表現穩定，搭配B.西蒙斯、恩比德和J.巴特勒3位好手，費城軍可望挑戰分部例行賽龍頭，以及總冠軍戰門票。

J.巴特勒（右）。（資料照，美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/