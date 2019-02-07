NBA》沃爾再次動刀噩耗 巫師發動交易為未來準備

波特被送至公牛。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》報導，巫師和公牛達成交易，送走主力前鋒波特（Otto Porter Jr.）換來波提斯（Bobby Portis）、J.帕克（Jabari Parker）和一個2023年的二輪選秀籤。

25歲的前鋒波特本季繳出場均12.6分、5.6籃板、2助攻的成績，是巫師仰賴的前場大將，但他的合約對巫師也是個巨大負擔，本季薪資為2600萬美元，明年2725萬美元，2020-21賽季為2850萬美元的球員選項。

請繼續往下閱讀...

巫師本季戰績並不出色，加上當家一哥沃爾（John Wall）本季報銷後，又傳出左腳阿基里斯腱斷裂再次動刀的噩耗，至少缺席一年，巫師可能已經興起重建念頭，發動交易清出薪資空間，為未來準備。

公牛則是一直將J.帕克視為燙手山芋，如今總算找到買家，而波提斯則是在球隊角色越趨邊緣化，被送走並不意外。

J.帕克前進巫師。（資料照，法新社）

波提斯前進巫師。（資料照，美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/