NBA》火箭找新幫手 三方交易換來理想人選？

具備三分和防守的搖擺人尚柏特（中）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭、騎士和國王進行三方交易，換來具三分投射能力和防守的尚柏特（Iman Shumpert），補強板凳深度，為季後賽準備。

搖擺人尚柏特本季在國王出賽42場、40場先發，每場打26.2分鐘，36.6%的三分命中率寫高於生涯平均，貢獻8.9分、3.1籃板、2.2助攻；美媒《運動畫刊》指出，火箭除了看上尚柏特的長程砲火，還有他的防守實力，這也是火箭在少了亞里札（Trevor Ariza）和巴阿穆泰（Luc Mbah a Moute）後，最想補上的大洞。

請繼續往下閱讀...

對火箭來說，這次交易也擺脫奈特（Brandon Knight）下季高達1564萬美元的合約，但所要付出的代價就是2019年受保護的首輪籤，騎士重建過程又蒐集到選秀籤。

三方交易細節，火箭送奈特、克里斯（Marquese Chriss）和選秀籤到騎士，換來尚柏特、後衛史道斯卡斯（Nik Stauskas）和鮑德溫（Wade Baldwin），國王則從騎士得到後衛柏克斯（Alec Burks）和一未來二輪籤。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/